Eze Arsenal
Arsenal feiert Derby-Sieg gegen Tottenham nach Eze-Gala

23.11.25, 19:48
Eberechi Eze hat den Premier-League-Spitzenreiter Arsenal mit drei Toren zum 4:1-Sieg im London-Derby gegen Tottenham geschossen.

Die "Gunners" nutzten damit den Ausrutscher von Verfolger Manchester City (1:2 bei Newcastle United) und liegen nun sechs Punkte vor dem Tabellenzweiten Chelsea. In einer Woche kommt es zum richtungsweisenden Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Zweitplatzierten.

36 Minuten lang schafften es die Gäste um Kevin Danso, den Favoriten im Nord-London-Derby zu frustrieren. Doch mit dem 1:0 durch Leandro Trossard ging es Schlag auf Schlag, und der im Sommer auch von Tottenham umworbene Eze erzielte je einen Treffer kurz vor und nach der Pause (41., 46.). Nach dem 1:3 von Richarlison (55.) war Eze erneut zur Stelle (76.). Tottenham-Trainer Thomas Frank löste zur Halbzeit die Dreierabwehr auf und nahm Danso vom Platz. Die "Spurs" liegen damit mitten im umkämpften Mittelfeld - punktegleich mit Manchester United und Liverpool auf Platz neun.

