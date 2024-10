Hammer-Gerücht um City-Maestro Guardiola

Die Spekulationen um ein mögliches Engagement von Pep Guardiola als Fußball-Teamchef Englands erhalten neue Nahrung.

Laut Informationen der "Times" soll der englische Verband FA zu Saisonbeginn informellen Kontakt zum aktuellen Coach des englischen Meisters Manchester City aufgenommen haben. Guardiola wird dem Bericht zufolge voraussichtlich in den kommenden Wochen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Der Vertrag des Spaniers bei City läuft nächsten Sommer aus.

»Ein Weltklassetrainer«

Englands Verband sucht nach dem Rücktritt von Gareth Southgate im Anschluss an die Niederlage im EM-Finale gegen Spanien nach einem neuen Cheftrainer. Zurzeit betreut Lee Carsley interimsmäßig das Team um Kapitän Harry Kane. "Dieser Job verdient einen Weltklassetrainer, der Trophäen gewonnen und alles durchgemacht hat", sagte Carsley nach dem 3:1 in der Nations League in Finnland.

Guardiola (53) gilt für viele als Wunschkandidat. Laut einem Bericht des "Independent" würde die FA in Erwägung ziehen, ein Jahr auf den Star-Coach zu warten. Aktuell verfügbar wäre Thomas Tuchel. Auch der frühere Bayern- und Chelsea-Trainer soll bei den Verantwortlichen hoch im Kurs stehen.