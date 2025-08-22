Alles zu oe24VIP
Knalleffekt: Oliver Glasner holt Ex-Salzburg-Rakete
Premier League

Knalleffekt: Oliver Glasner holt Ex-Salzburg-Rakete

22.08.25, 14:51
In der Premier League bahnt sich ein spektakulärer Transfer an. 

Der englische Pokalsieger rüstet seine Mannschaft wieder auf. Nur 24 Stunden nach dem Transfer von Palace-Star Eberechi Eze zu Liga-Rivalen Arsenal werden auch die Eagles wieder am Transfermarkt aktiv. Oliver Glasner schlägt zu und holt sich mit Hwang Hee-chan einen Ex-Salzburg-Star (45 Spiele, 29 Tore) nach London! Wie „Football Insider“ berichtet, steht Crystal Palace kurz davor, den 29-jährigen Südkoreaner von Wolverhampton zu leihen.

Langfristiger Vertrag bei den Wolves

Bei den Wolves hat Trainer Vitor Pereira den Turbo-Stürmer nicht mehr für die Stamm-Elf eingeplant – doch bei Palace soll Hwang plötzlich wieder zum Schlüsselspieler werden, Klub-Boss Steve Parish setzt voll auf ihn. Dabei galt Hwang erst vor Kurzem als Wolves-Aushängeschild: In der Saison 2023/24 knipste er 12 Mal in 25 Startelfeinsätzen – als erster Koreaner seit Son Heung-min mit zweistelligen Premier-League-Toren! Wolverhampton verlängerte früh und langfristig (bis 2029), alle rechneten mit einer goldenen Zukunft.

Knalleffekt: Oliver Glasner holt Ex-Salzburg-Rakete
Gutes Zeichen für Kalajdzic?

Doch dann der brutale Dämpfer: Verletzungspech und Formkrise. Jetzt die Wende: Glasners Palace greift zu und bietet Hwang die große Chance auf ein Comeback  – und London fragt sich: Zündet Hwang unter Glasner wieder den Raketenstart? Fakt ist: Für Wolves-Legionär Sasa Kalajdzic ist der Transfer von Hwang ein Indiz dafür, dass man weiter auf ihn baut.

