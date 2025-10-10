Kurios: England siegte - und Fans blieben still

Vor heimischer Kulisse erzielte Englands Nationalteam einen 3:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Wales - die Stimmung hätte an diesem Abend allerdings deutlich besser sein können.

Das altehrwürdige Londoner Wembley-Stadion, ein Sieg der "Three Lions" vor mehr als 78.000 Fans - und trotzdem herrscht Stille? Klingt zwar absurd, ist Englands Nationalteam allerdings beim 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Wales am Donnerstag widerfahren. Eigentlich ein freudiges Ergebnis, bevor am Dienstag (20.45 Uhr, live DAZN) das WM-Quali-Duell gegen Lettland ansteht. Die Engländer sind aktuell auf dem besten Weg, sich für das Großturnier im kommenden Jahr zu qualifizieren, sind in Gruppe K unbesiegt und halten sieben Punkte vor Verfolger Albanien an der Spitze. Und dennoch scheint die Stimmung auf der Insel nicht zu passen.

Tuchel: "Das Stadion war still"

Vor allem bei Coach Thomas Tuchel war der Ärger über die fehlende Fan-Euphorie groß: "Ich liebe den englischen Fußball und ich liebe die englischen Fußballfans und die Unterstützung, die sie geben. Aber ich denke, heute hat die Atmosphäre nicht zur Leistung auf dem Platz gepasst. Das Stadion war still. Wir haben keine Energie von ihnen zurückbekommen."

Der 52-jährige Deutsche könne das Verhalten der England-Anhänger nicht nachvollziehen: "Was kann man noch mehr geben? 20 Minuten, drei Tore, wir haben Wales unter Druck gesetzt. Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans von Wales hört, ist das ein bisschen traurig, die Spieler hätten heute Abend mehr verdient gehabt."

Tuchels "Three Lions" zu langweilig?

War den Fans die Performance von Declan Rice und Co. möglicherweise zu langweilig? Es wäre nicht das erste Mal, dass dies Englands Team unter Tuchel - trotz Siegen - vorgeworfen wurde. Vor rund einem Monat hieß es in der "Daily Mail" "Langweiliges, langweiliges England" und "The Sun" schrieb "Nach fünf Spielen unter Tuchel fällt es schwer, sich an positive Aspekte der englischen Mannschaft zu erinnern."

Mit einem 5:0-Auswärtssieg in der WM-Quali gegen Serbien schien man das Feuer Anfang September wieder entfacht zu haben - dieses scheint in der Wales-Partie allerdings wieder erloschen zu sein. Womöglich dauert es noch eine Weile, bis die Engländer mit der Tuchel-Truppe warm werden...