Nottingham Forest holt Ex-Danso-Coach Postecoglou als neuen Trainer

Das ging schnell. Trainerwechsel in England: Nottingham Forest trennt sich von Nuno Espirito Santo und setzt künftig auf Ange Postecoglou. Der Australier soll den Klub nach Europa führen.

Der englische Traditionsverein Nottingham Forest hat einen neuen Cheftrainer. Nach der Trennung von Nuno Espirito Santo übernimmt Ange Postecoglou, zuletzt Coach bei Tottenham Hotspur, die Verantwortung beim zweifachen Europapokalsieger.

Espirito Santo muss gehen

Nuno Espirito Santo hatte Nottingham im Dezember 2023 übernommen, den Klassenerhalt gesichert und die „Reds“ 2024/25 überraschend auf Rang sieben geführt – inklusive Qualifikation für die Europa League. Zuletzt kriselte es jedoch. Der Portugiese räumte ein, dass sein Verhältnis zu Klub-Besitzer Evangelos Marinakis zerrüttet sei.

Postecoglou bringt Titel-Erfahrung mit

Mit Ange Postecoglou kommt ein Trainer mit internationalem Renommee. Der in Griechenland geborene Ex-Nationalspieler Australiens führte Tottenham Hotspur 2025 zum Europa-League-Triumph – auch dank ÖFB-Legionär Kevin Danso. In der Premier League lief es allerdings schlechter: Platz 17 bedeutete im Sommer sein Aus bei den Spurs.

Marinakis setzt große Hoffnungen

„Wir holen einen Trainer zum Club, der nachweislich und kontinuierlich Titel gewonnen hat“, erklärte Marinakis in einer Stellungnahme. Nottingham steht nach drei Spieltagen mit vier Punkten auf Platz zehn der Premier-League-Tabelle. Am Samstag wartet ein echter Härtetest: das Auswärtsspiel beim Vizemeister Arsenal.

Eine Rückkehr von Starcoach José Mourinho in die Premier League verzögert sich damit. Der Portugiese, der kürzlich bei Fenerbahce entlassen wurde und mit Nottingham in Verbindung gebracht worden war, bleibt vorerst ohne Job.