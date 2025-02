ÖFB-Star Danso wechselt zu diesem Top-Club aus England

Jetzt ist es fix: ÖFB-Star Kevin Danso verlässt RC Lens und macht damit den nächsten Karrieresprung. Nachdem zuletzt unter anderem auch Juventus Turin um den 26-Jährigen buhlte, machte nun Tottenham das Rennen.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano enthüllte, wird der Österreicher bereits am heutigen Sonntag einen Vertrag bis 2030 bei den Spurs unterschreiben. Die Ablösesumme soll sich auf 25 Millionen Euro belaufen.

Kevin Danso to Tottenham, here we go! Agreement in place for the Austrian centre back.



€25m package, deal until June 2030 and medical booked on Sunday… after Wolves had verbal agreement in place and also medical ready.



