Premier-League-Star bekommt dümmste rote Karte aller Zeiten

In der englischen Premier League gab es am Montag eine Rote Karte, die man so wohl noch nie gesehen hat.

Was war denn da los? Beim Premier-League-Klassiker zwischen Manchester United und Everton musste Idrissa Gueye nach 13 Minuten mit Rot vom Platz. Doch der Grund ist so kurios, so eine Szene gab es wohl noch nie.

Das Spiel war gerade erst angepfiffen, da kam es schon zum großen Skandal in Manchester. Nach einem Fehlpass kam es zu einem Wortgefecht zwischen zwei Teamkollegen.

Gueye attackiert Abwehrchef

Idrissa Gueye und Michael Keane. Doch die beiden Streithähne waren nicht auseinander zu bekommen. Der Senegalese watscht seinen Abwehrchef ab und der Schiedsrichter hatte keine andere Wahl, als die Rote Karte zu zücken.

Danach musste Goalie Jordan Pickford dazwischengehen, um noch Schlimmeres zu verhindern.