Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Everton
© Getty

Interner Streit

Premier-League-Star bekommt dümmste rote Karte aller Zeiten

24.11.25, 21:48
Teilen

In der englischen Premier League gab es am Montag eine Rote Karte, die man so wohl noch nie gesehen hat.

Was war denn da los? Beim Premier-League-Klassiker zwischen Manchester United und Everton musste Idrissa Gueye nach 13 Minuten mit Rot vom Platz. Doch der Grund ist so kurios, so eine Szene gab es wohl noch nie.

Das Spiel war gerade erst angepfiffen, da kam es schon zum großen Skandal in Manchester. Nach einem Fehlpass kam es zu einem Wortgefecht zwischen zwei Teamkollegen.

Gueye attackiert Abwehrchef

Idrissa Gueye und Michael Keane. Doch die beiden Streithähne waren nicht auseinander zu bekommen. Der Senegalese watscht seinen Abwehrchef ab und der Schiedsrichter hatte keine andere Wahl, als die Rote Karte zu zücken.

Danach musste Goalie Jordan Pickford dazwischengehen, um noch Schlimmeres zu verhindern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden