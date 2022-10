Ronaldo wird von Manchester United suspendiert!

Der vorzeitige Gang in die Kabine beim 2:0-Sieg von Manchester United über Tottenham hat für Superstar Cristiano Ronaldo gravierende Folgen. Der Portugiese wird von Erik ten Hag suspendiert und fehlt im Kader der Red Devils gegen den FC Chelsea.

Wie der Klub aus Manchester auf seiner Vereinswebsite mitteilt, wird der 37-jährige Portugiese für das kommende Spiel gegen den FC Chelsea suspendiert. "Cristiano Ronaldo wird nicht im Kader von Manchester United für das Premier League-Spiel am Samstag gegen den FC Chelsea sein. Der Rest des Teams konzentriert sich voll auf das nächste Spiel". So lautet das kurze Statement des Vereins.

Am letzten Spieltag hat sich United-Star Cristiano Ronaldo vorzeitig in die Kabine verabschiedet. Obwohl die Red Devils noch zwei Wechselmöglichkeiten gegen Tottenham zur Verfügung hätten, verzog sich der Superstar in die Katakomben des Old Trafford.

Wie die "Daily Mail" berichtet, soll Erik ten Hag eine Einwechslung Ronaldos auch in Betracht gezogen haben, dieser war aber nicht mehr auf der Bank. Stattdessen kamen Elanga und Eriksen in die Partie.

Spott zieht sich der Portugiese auch von Ex-Nationalspieler und TV-Experten Gary Lineker zu: "Es tut mir leid, aber das ist nicht zu akzeptieren, das ist so armselig."