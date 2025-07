Flugverbot: Nur darum saß Jota im Todes-Lamborghini

Der tödliche Unfall von Portugals Fußballstar Diogo Jota (†28) und seines Bruders André Silva (†26) wirft weitere Fragen auf – nun wurden neue Details zu den Umständen der Tragödie bekannt.

Wie CNN Portugal berichtet, saß der Liverpool-Stürmer nur deshalb im verunglückten Auto, weil ihm nach einer Lungen-Operation vom Fliegen abgeraten worden war.

Der tödliche Unfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in Nordspanien, rund 60 Kilometer vor dem Etappenziel Benavente. Jota und Silva waren auf dem Land- und Seeweg nach England unterwegs. Ihr Plan: Übernachtung in Benavente, Weiterfahrt nach Santander und von dort mit der Fähre nach Plymouth. Die Überfahrt sollte am Donnerstagnachmittag beginnen, die Ankunft war für Freitagvormittag in Südengland geplant.

Nach Angaben des spanischen Nachrichtenportals Diario de Castilla y León geriet ihr Lamborghini auf dem Weg offenbar durch einen geplatzten Reifen außer Kontrolle – das Fahrzeug fing Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Eine erste Identifikation der Leichen war nur über das Kennzeichen möglich, die offizielle Bestätigung erfolgte später durch DNA-Tests.

Laut CNN Portugal hatte Jota sich kürzlich einem kleinen Lungeneingriff unterzogen. Reporter Rui Loura erklärte in einer Live-Sendung: „Jota hatte eine kleine Lungen-Operation, ihm wurde daraufhin vom Fliegen abgeraten.“ Der Eingriff war zuvor nicht öffentlich bekannt – möglich, dass der Fußballprofi ihn während der Sommerpause vornehmen ließ.

Die Reise sollte Jota zurück nach Liverpool bringen – der Premier-League-Klub startet am kommenden Montag (7. Juli) in die Vorbereitung zur neuen Saison. Doch der Weg zurück ins Team wurde dem 28-Jährigen auf tragische Weise zum Verhängnis.

Seine Ehefrau Rute Cardoso (28), mit der er seit 2012 liiert war und erst vor elf Tagen geheiratet hatte, identifizierte laut Medienberichten die Leichen. Das Paar hinterlässt drei gemeinsame Kinder. Cardoso erhielt inzwischen psychologische Unterstützung und persönliche Gegenstände der Verstorbenen.

Der Tod von Diogo Jota und André Silva erschüttert Fußball-Europa. Vor allem Jürgen Klopp, der Jota 2020 nach Liverpool geholt hatte, reagierte tief betroffen: „Es bricht mir das Herz.“