Foto geht viral: Ex-Barcelona-Star arbeitet jetzt in Sportgeschäft

In den letzten Tagen ging das Foto eines ehemaligen Champions-League-Siegers viral, der mittlerweile einen ganz normalen Job ausübt.

Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta, Gerard Pique, Javier Mascherano und viele mehr standen im Triple-Kader des FC Barcelona 2015. Während Messi mittlerweile in der MLS kickt, haben einige Stars aus der Star-Truppe ihre Karriere auch schon beendet. Eine Stütze des damaligen Teams ruht sich aber nicht auf dem Geld aus, das er in seiner Karriere verdient hat. Vielmehr geht er einem bodenständigen Job in seiner Heimat nach.

Ein Foto, das derzeit viral geht, zeigt den damaligen Verteidiger in einer Intersport-Filiale in der Nähe von Marseille. Laut "L'Equipe" soll er dort als Manager in der Fußball-Abteilung tätig sein. Seit das Bild publik gemacht wurde, stürmen viele Leute das Geschäft, um den ehemaligen Champions-League-Sieger persönlich treffen zu können.

Die Rede ist von Jeremy Mathieu, der von dem Luxus der Profi-Sportler wenig hält und laut Insider-Berichten bevorzugt einer normalen Routine nachgehen zu können. So wird der fünffache Nationalteam-Spieler, der sein Debüt für die L'Equipe Tricolore am 11.11.2011 gegen die USA gab, noch lange Zeit für Fans in Frankreich zum Greifen nah arbeiten.