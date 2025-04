Superstar Messi verliert seinen Navy-Seal-Bodyguard

Die Major League Soccer hat Lionel Messis Bodyguard von der Seitenlinie verbannt.

Yassine Cheuko - ein ehemaliges Mitglied der Navy Seals - war bei Spielen von Inter Miami für die Sicherheit des seit 2023 in den USA spielenden Weltstars abgestellt.

Die im Internet verbreiteten Videos sorgten seine Sprints bei auf den Rasen vorgedrungenen Platzstürmern für Aufsehen. Wie Cheuko nun erklärte, will sich die Liga nun selbst um die Sicherheit kümmern - eher zu seinem Missfallen.

"Ich habe sieben Jahre in Europa in der Ligue 1 und in der Champions League gearbeitet, und nur sechs Menschen sind auf das Spielfeld gestürmt. In den USA sind es in nur 20 Monaten nun 16 gewesen. Das ist ein riesiges Problem. Deshalb lasst mir Messi helfen", sagte Cheuko gegenüber der Social-Media-Plattform "House of Highlights".