Transfer-Hammer! Paris will Neymar verscherbeln

Medienberichten zufolge soll Paris seinen Superstar Neymar vier Premier-Leauge-Teams angeboten haben.

Bahnt sich im Sommer ein Mega-Transfer an? Laut Pete O'Rourke von Footy Insider bastelt Paris Saint-Germain daran Superstar Neymar von der Lohnliste zu bekommen. Dafür soll der 31-Jährige bereits vier Mannschaften aus England angeboten worden sein. Manchester United, Manchester City, Liverpool und der neureiche Klub Newcastle können laut dem Bericht die Dienste des Brasilianer für 70 bis 80 Millionen € sichern. Das wäre ein echtes Schnäppchen. Denn der Edeltechnicker wechselte 2017 für die Rekordsumme von knapp 200 Millionen € in Frankreichs Hauptstadt.

Der Vertrag des Samba-Stars läuft in Paris noch bis Juni 2025, allerdings sollen die Verantwortlichen die Eskapaden von Neymar satt haben. Noch dazu könnte man so viel Budget für neue Stars frei schaufeln. So wäre es wohl leichter zu verkraften, denn trotz der immer wieder aufkeimenden Streitigkeiten mit Sturmpartner Kylian Mbappe hat der Brasilianer in der laufenden Saison 18 Tore und 17 Assists in 29 Spielen erzielt.

Coach Galtier schießt gegen Neymar

Doch am vergangenen Wochenende hat der Scheich-Klub im Neymar-Poker einen herben Rückschlag einstecken müssen. Beim ersten Sieg nach drei Pleiten verletzte sich der Pariser Problem-Kicker. Scharfe Kritik erntete er vor allem von seinen Trainer Christophe Galtier, der wenig Mitleid zeigte: "Das ist kein Pech. Es gibt immer einen Grund für Verletzungen. Es ist nie Zufall." Diese Worte könnten seinen potentiellen nächsten Arbeitgeber bestimmt abschrecken.

Fürs erste will der Brasilianer rechtzeitig zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die Bayern fit werden. Die Pariser Klub-Bosse träumen weiter vom ersten Titel in der Königsklasse. In München muss man dafür einen 0:1-Rückstand drehen, da könnte man die Dienste von einem Ausnahmekönner, wie Neymar, gut gebrauchen.