Serie A
Bei Juve gegen Inter

Erstmals: Serie A setzt jetzt auch Schiedsrichter-Bodycam ein

09.09.25, 17:35
Erstmals wird am Samstag beim Match zwischen Juventus Turin und Inter Mailand ein Schiedsrichter in der Serie A mit einer Bodycam ausgerüstet. 

Dies gab die Liga am Dienstag bekannt. Die hochauflösende Mikrokamera wird am Headset des Referees angebracht und während des Aufwärmens, in Live-Match-Situationen wie bei Freistößen und bei Wiederholungen gezeigt. Zusätzlich wird das Material auch dem VAR zur Verfügung stehen.

Die Neuerung war bereits bei der Klub-WM in den USA getestet worden. "Die Serie A war schon immer Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien und ist sich ihrer zentralen Rolle für die Entwicklung des Fernsehkonsums, die weltweite Vermarktung unseres Produkts und die Gewährleistung transparenter Schiedsrichterentscheidungen bewusst", meinte Serie-A-Boss Luigi de Siervo. Die Kamera werde den Fans neue Perspektiven eröffnen.

In der Premier League schon im Einsatz

Auch die Premier League wird in der neuen Saison in ausgewählten Spielen Schiedsrichterkameras testen, hatte die BBC im vergangenen Monat berichtet.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

