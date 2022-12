Ex-Coach von ÖFB-Star Arnautovic verstorben

Der serbische Trainer Sinisa Mihajlovic ist im Alter von 53 Jahren in Rom gestorben.

Er kämpfte seit zweieinhalb Jahren gegen eine akute Leukämie. Vor einigen Tagen hatte sich sein Zustand verschlechtert, sodass er in eine römische Klinik eingeliefert wurde. Im September war Mihajlovic vom FC Bologna, dem Club von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic, entlassen worden. Er wurde durch Trainer Thiago Motta ersetzt.

© Getty ×

Mihajlovic, der eine gute Beziehung zu Arnautovic hatte, hatte 2019 in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass er an Leukämie erkrankt war. Er hatte in der Folge die Trainerbank Bolognas nicht aufgegeben. 2019 unterzog er sich einer Rückenmarkstransplantation.