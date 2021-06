Medien: Milan will Sabitzer als neuen Spielmacher

Für den kürzlich zu Inter Mailand gewechselten Mittelfeldspieler Calhanoglu fahndet der Stadtrivale nun anch Ersatz.

Nach der Trennung vom türkischen Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu, der zu Inter Mailand gewechselt ist, denkt AC Milan offenbar an den österreichischen Fußball-Teamspieler Marcel Sabitzer als Ersatz. Der Kapitän von RB Leipzig steht auf der Wunschliste von Milan-Trainer Stefano Pioli, der ihn für die bevorstehende Saison als neuen Spielmacher verpflichten will, berichtete die italienische Sportgazette "Tuttosport" (Mittwochausgabe). Sabitzers Vertrag bei RB Leipzig läuft bis 2022.

Die Rossoneri sind jedoch nicht der einzige italienische Klub, der an Sabitzers Diensten interessiert ist. Auch die AS Roma mit Star-Coach José Mourinho streckte bereits ihre Fühler in Richtung des ÖFB-Stars aus. Neben dem gebürtigem Grazer hat der AC Milan zudem auch Interesse an Österreichs Teamstürmer Sasa Kalajdzic angemeldet.