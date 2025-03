Napoli wieder an Inter dran, Bergamo deklassierte Juve

Turiner bei Ansturm auf Top drei gestoppt

Die SSC Napoli blieb in der Serie A an Tabellenführer Inter dran, für Juventus setzte es hingegen eine schmerzvolle Heimniederlage. Die Süditaliener gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Fiorentina mit 2:1, Romelu Lukaku und Giacomo Raspadori trafen für die Hausherren. Napoli rückte damit wieder bis auf einen Zähler an Inter heran. In Turin feierte Atalanta Bergamo einen 4:0-Kantersieg, wobei Stefan Posch bei den Siegern aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausierte.

Bergamo bremste damit die Avancen von Juventus, in die Top drei vorzustoßen. Die Lombarden liegen als Dritter nun sechs Punkte vor den Turinern. Posch soll laut Medienberichten mindestens einen Monat ausfallen, er verpasst damit auch das Nations-League-Play-off von Österreich gegen Serbien.