Transfer perfekt! Ratkov zu Lazio, aber Coach kennt ihn nicht!

Petar Ratkov verlässt Red Bull Salzburg und wechselt in die italienische Serie A. Der 22-jährige serbische Stürmer unterschreibt einen Vertrag beim aktuellen Tabellenneunten Lazio Rom.

Coach-Sarris ehrliche Aussage

"Für Ratkov, ich kenne ihn nicht, ich mache keinen Scouting und ich kenne die österreichische Liga nicht", sagte Sarri nach dem Spiel zu DAZN. Der 22-jährige Serbe wird als Ersatz für Valentin Castellanos geholt, der den Klub bereits verlassen hat.

Erfolgreiche Zeit in Salzburg

Der groß gewachsene Angreifer kam im Sommer 2023 vom serbischen Klub FK TSC Backa Topola zu den Roten Bullen. In zweieinhalb Jahren in Salzburg entwickelte er sich zum A-Team-Spieler Serbiens und absolvierte 99 Einsätze mit 22 Treffern und 15 Assists.

Besonderes Highlight war sein Blitztor gegen Blau-Weiß Linz nach nur sechs Sekunden. In dieser Saison steht der 22-Jährige bei zwölf Toren und drei Vorlagen in 29 Spielen - erstmals zweistellig für Salzburg.

Millionen-Transfer nach Italien

Laut Berichten wechselt Ratkov für 13 Millionen Euro zu Lazio Rom. Salzburg hatte ihn im Sommer 2023 für rund fünf Millionen Euro geholt. Sein Ex-Klub FK TSC soll 15 Prozent an der Ablösesumme erhalten.

Mann würdigt Entwicklung

Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann sagte: "Petar hat sich vor allem im letzten halben Jahr in Salzburg hervorragend entwickelt und war ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Dass er jetzt die Möglichkeit nutzen möchte, in eine der großen Ligen zu wechseln, ist nachvollziehbar."

Ratkov dankt Salzburg

Der Stürmer selbst erklärte: "Meine Jahre in Salzburg waren für mich sehr schön und lehrreich, ich habe als Fußballer und Mensch viel mitnehmen und besondere Momente erleben dürfen. Aber ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, um einen nächsten Schritt zu machen."

Mann betonte: "Seine wegfallenden Tore sind nicht zu unterschätzen, daher sind alle gefordert, diese zu kompensieren." Der Verein wünscht Ratkov bei seinem neuen Klub viel Gesundheit und Erfolg.