Fix: RB Leipzig und Kampl verkünden Trennung

Kevin Kampl und der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Jänner geeinigt.

Der 35-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer 2017 von Bayer Leverkusen nach Leipzig gewechselt war, möchte aus familiären Gründen in seine Heimat nach Solingen zurückkehren, wie er in einer Botschaft an die Fans erklärte. Der Ex-Salzburger Kampl wird am 17. Jänner gegen Bayern München offiziell verabschiedet.

"Ich war in Leipzig sehr, sehr glücklich und bin sehr stolz auf das Erreichte", wird Kampl in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich selbst werde mich nun - wie die letzten Monate auch - intensiv um meine Familie in der Heimat kümmern." Kampl, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, kam in dieser Saison dreimal in der 90. Minute zum Einsatz, das letzte Mal in Runde fünf beim 1:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg Ende September. Mit 283 Pflichtspieleinsätzen für Leipzig ist Kampl der Profi mit den sechstmeisten Einsätzen, für Sloweniens Nationalteam hat er 28 Mal gespielt.

Kampl ließ offen, ob die Vertragsauflösung einem Karriereende gleichkomme: "Dass ich irgendwann irgendwo noch einmal auf den Platz zurückkehre, möchte ich nicht final ausschließen, auch wenn es sich derzeit absolut unrealistisch anfühlt und ich zukünftig viel mehr Zeit mit den Menschen verbringen möchte, die mir am nächsten stehen."