Vertrag für 2 Jahre: Arnautovic lässt die Muskeln spielen

ÖFB-Rekordspieler hat einen neuen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

Marko Arnautovic ist mit Inter Mailand derzeit auf Erfolgskurs. Der Rekord-Teamspieler (122 Spiele, 39 Tore) hat in Italien immer noch die Chance auf das Triple. Nun hat er auch eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen.

In der laufenden Saison hat der 35-jährige Stürmer in 21 Einsätzen sechs Tore und einen Assist am Konto. In der ÖFB-Elf von Ralf Rangnick ist er als Leader nahezu unverzichtbar. Seit heute ist es offiziell, dass er zukünftig auch abseits des Platzes eine gute Figur machen wird. Er hat bei dem Protein-Drink "mucki" als neuer Star für zwei Jahre einen Vertrag unterschrieben.

© Mucki ×

„Im Profisport zählt Leistung – und was du deinem Körper gibst, macht den Unterschied“, so Arnautović. „mucki liefert genau das, was ich brauche: hochwertiges Protein, ehrlichen Geschmack und Qualität aus Österreich. Für mich war sofort klar: Das passt.“ Das Start-up hat sich für den heimischen Fan-Liebling als Testimonial für die neue Produktlinie, einen Eistee mit Protein, entschieden. Die Kampagne wird über Social Media, Außenwerbung und TV ausgespielt und ab 22. April in allen BILLA-Filialen.