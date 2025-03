Arnautovic-Schock: "Hatte während Spiel eine Panikattacke"

ÖFB-Superstar Marko Arnautovic sorgt nach dem Spiel gegen Serbien mit einer Schock-Nachricht für Aufsehen.

Das Spiel gegen Serbien war für Marko Arnautovic von Beginn weg besonders. Unser Rekord-Teamspieler versuchte alles für den Sieg. Doch es wollte einfach nicht gelingen.

Gleich zu Beginn stockte den Fans im Stadion der Atem, als "Arnie" im Tor-Aus angeschlagen liegen blieb. Nach dem Spiel schockte der Inter-Stürmer mit einem tiefen Einblick in die Geschehnisse des Abends. „Wir haben dieses Spiel komplett dominiert“, ärgerte sich Marko Arnautovic über den vergebenen Sieg. „Aber so ist das im Fußball. Hast du Chancen und verwertest sie nicht, dann bekommst du hinten das Tor durch einen, wie man so schön sagt, Sonntagsschuss, der ins Kreuzeck geht.“ Für die vergebenen Chancen nahm Arnie auch Schuld auf sich: „Ich hebe die Hand und sag: Es war ein bissl auch meine Schuld …“

© GEPA ×

Doch dass er nicht immer ganz da war habe einen Grund. In der 4. Minute war unser Stürmerstar an die Plane geknallt und hatte sich am Knie bedient. Später kam es noch schlimmer. Arnautovic: „Dann hab ich einen Riesendruck in der oberen Bauchhälfte gespürt, im selben Moment ab ich eine Panikattacke bekommen und weiß nicht, wieso. Der Doc hat sich das kurz angeschaut, hat mir ein Heilmittel gegeben, und dann war alles wieder okay, und dann ist es weiter gegangen.“

Auf Nachfrage, was genau los war, meinte Arnautovic: „Mir ist auf einmal übel und schwindlig geworden. Vielleicht war das wegen der Schmerzen im Knie, das war schon ein extremer Schmerz. Aber dann war alles okay, und ich bin weitermarschiert.“ Fürs Rückspiel in Belgrad erwartet Arnautovic trotz schwachem Vorverkauf „einen Hexenkessel. Trotzdem kommen wir hin, um zu gewinnen.“