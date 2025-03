Atletico empfängt Barcelona – Topduell nach Champions-League-Drama

Nach dem bitteren Aus in der Champions League steht Atletico Madrid in LaLiga vor der nächsten großen Aufgabe. Am Sonntag trifft das Team von Diego Simeone auf Tabellenführer FC Barcelona – und darf sich im Titelrennen keinen weiteren Rückschlag leisten.

Atletico Madrid musste sich im Champions-League-Achtelfinale nach einem dramatischen Elfmeterschießen Real Madrid geschlagen geben. Nur wenige Tage später geht es in LaLiga um wichtige Punkte im Titelkampf. Mit 56 Zählern liegt Atletico knapp hinter Barcelona (57), das zudem ein Spiel weniger absolviert hat. Simeone hadert mit Champions-League-Aus Die 0:1-Niederlage nach Verlängerung und das 2:4 im Elfmeterschießen gegen Real Madrid war für Atletico ein schwerer Rückschlag. Besonders ärgerte sich Trainer Diego Simeone über den aberkannten Treffer von Julian Alvarez, dessen Schuss nach VAR-Intervention wegen einer Doppelberührung nicht zählte. „Die Art und Weise, wie wir ausgeschieden sind, ist nicht leicht zu verdauen“, erklärte Simeone. Barcelona kommt mit breiter Brust Barcelona reist in Topform nach Madrid. Das Team feierte zuletzt sechs Siege in LaLiga mit einem Torverhältnis von 19:2 und setzte sich im Achtelfinale der Champions League souverän mit 3:1 gegen Benfica Lissabon durch. Wettbewerbsübergreifend ist Barça seit 17 Spielen ungeschlagen. Real kann vorlegen – Alaba wieder dabei? Am Samstag könnte Real Madrid mit einem Sieg gegen Villarreal vorübergehend an die Spitze springen. Trainer Carlo Ancelotti warnte nach dem anstrengenden Champions-League-Derby jedoch vor fehlender Frische. „Wir müssen ein kluges Spiel spielen“, so Ancelotti. David Alaba könnte nach seiner Pause gegen Atletico wieder zum Einsatz kommen. Titelrennen bleibt spannend Während Barcelona und Atletico im direkten Duell aufeinandertreffen, bleibt auch Real Madrid ein Titelkandidat. Der Ausgang des Wochenendes könnte entscheidend für den Dreikampf um die Meisterschaft sein.