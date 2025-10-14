Alles zu oe24VIP
Ed Sheeran x FC Barcelona
Am 26. Oktober

Clasico-Tradition: Barca trägt Logo DIESES Pop-Stars auf dem Trikot

14.10.25, 14:35 | Aktualisiert: 14.10.25, 15:40
Der FC Barcelona zieht erneut mit einem Sondertrikot ins Duell gegen Real Madrid. 

Bald ist es wieder so weit! Spaniens Fußball-Giganten FC Barcelona und Real Madrid stehen einander am 26. Oktober (16.15 Uhr, live DAZN) in einem weiteren hitzigen "El Clasico" gegenüber. Wenn Barca das Wohnzimmer des Erzfeindes, das altehrwürdige Estadio Santiago Bernabéu, betritt, werden zahlreiche Augen auf die Outfits von Pedri und Co. gerichtet sein. Denn: Seit der Saison 2022/23 überraschten die Katalanen im spanischen Klassiker stets in einem Sondertrikot. Aufgrund eines Sponsoren-Deals mit Musikanbieter Spotify entstanden so Kollaborationen mit verschiedensten Künstlern. So auch in diesem Jahr.

Auf den Spuren von Coldplay und Co.

Im kommenden Clasico wird das Logo des britischen Superstars Ed Sheeran das Barca-Trikot zieren. Passend zu dessen neuen Album "Play" spielt die Mannschaft von Coach Hansi Flick mit der Aufschrift "Play" auf der Trikot-Vorderseite. Wer die Special Edition ergattern will, muss schnell zuschlagen - und tief in die Taschen greifen. Denn: Lediglich 1.899 Stück sind ab Verkaufsstart am Mittwoch zu haben. Der Preis für Barcelonas spezielle Clasico-Trikots lag in der Vergangenheit bei rund 400 Euro.

Sheeran: "Mein neues Album, Play, auf dem Barca-Trikot zu sehen, ist einer dieser Momente, die ich kaum glauben kann. Ich habe Fußball mein ganzes Leben lang geliebt. Deshalb bedeutet es mir viel, Musik auf eine solch besondere Bühne zu bringen und sie mit Fans von überall her zu teilen." Vor dem Sheeran-Shirt arbeitete Barca bereits mit den Musik-Größen Drake, Rosalia, The Rolling Stones, Karol G sowie Coldplay und Travis Scott zusammen. 

FC Barcelona
FC Barcelona
FC Barcelona
FC Barcelona
Aktuell hält Spaniens Meister Barcelona auf Rang zwei in der Liga-Tabelle - zwei Punkte hinter den Madrilenen. In der vergangenen Saison konnte die Flick-Truppe gleich vier Real-Begegnungen (Zweimal Liga, Super Cup, Copa del Rey) für sich entscheiden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
