hard rock stadium
© Getty Images

Erstmals

Diese Top-Liga will Spiel in der USA austragen

11.08.25, 20:06
Das spanische Fußball-Ligaspiel zwischen Villarreal und Meister FC Barcelona soll am 20. Dezember in Miami im US-Staat Florida stattfinden. 

Der spanische Verband RFEF gab für das Vorhaben der Profiliga (LaLiga) auf einer Vorstandssitzung am Montag grünes Licht. Man werde nun bei der europäischen UEFA einen Antrag einreichen, damit das Verfahren für die nötige anschließende Genehmigung durch den Weltverband FIFA eingeleitet werde, teilte der Verband am Montag mit.

Es wäre das erste Spiel der höchsten spanischen Fußball-Liga, das außerhalb Spaniens über die Bühne geht. Mit dem Schritt will LaLiga ihre Marke in den USA weiter etablieren und neue Zuschauergruppen erschließen. Unumstritten ist der Plan allerdings nicht: Die Spielergewerkschaft und einzelne Mitglieder des RFEF-Vorstandes kritisierten das Vorgehen als einseitig und ohne ausreichende Abstimmung mit Clubs und Profivertretern.

