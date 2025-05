Eskalation in Sevilla! Wütende Fans stürmen Klubzentrum

Nach der 15. Niederlage dieser Saison haben aufgebrachte Fans des FC Sevilla das Trainingsgelände des siebenfachen Europacup-Siegers gestürmt. Der Klub liegt nur sechs Punkte vor den Abstiegsrängen.

Die 2:3-Niederlage bei Celta Vigo war für viele Sevilla-Fans der letzte Tropfen. Eine Gruppe von Anhängern stürmte das Trainingsgelände, riss ein Eingangstor nieder und wartete auf die Rückkehr der Spieler. Der Verein versuchte, eine Konfrontation zu vermeiden.

Abstiegskampf droht

Als Tabellen-16. mit 38 Punkten ist Sevilla nur sechs Zähler vom Abstiegskampf entfernt. Sollte der Drittletzte Las Palmas am Dienstag in Sevilla gewinnen, gerät der Traditionsklub in akute Gefahr. Die letzten beiden Saisonspiele wären dann echte Abstiegsduelle.

Europacup-Ferne

Für den siebenmaligen Europa-League-Sieger ist die aktuelle Saison eine Enttäuschung. Statt um internationale Plätze geht es nun möglicherweise um den Klassenerhalt.