Last-Minute-Sieg: Real 4 Punkte hinter Barcelona

Real Madrid hat am Sonntag im Kampf um den spanischen Fußball-Meistertitel in letzter Sekunde einen möglicherweise entscheidenden Rückschlag vermieden.

Der Rekordmeister feierte gegen den Vierten Athletic Bilbao durch ein Tor von Federico Valverde in der 93. Minute einen 1:0-Heimsieg und liegt damit sechs Runden vor Schluss weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Die Katalanen hatten am Samstag durch ein Tor in der 98. Minute gegen Celta 4:3 gewonnen.

Bei den "Königlichen" fehlte unter anderem der gesperrte Kylian Mbappe, David Alaba saß auf der Bank.