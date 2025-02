Ohne den verletzten Alaba: Madrid-Derby endet mit einem Remis

Stürmerstar Kylian Mbappé hat Real Madrid die Tabellenführung in der Primera División gerettet.

Der Franzose sicherte dem spanischen Fußball-Meister im Stadt-Derby gegen Atlético Madrid mit seinem Treffer in der 50. Minute ein 1:1 (0:1). Damit bleibt das Team von Trainer Carlo Ancelotti, der auf den verletzten österreichischen Verteidiger David Alaba verzichten musste, nach dem Topspiel der 23. Runde mit einem Punkt Vorsprung auf Atletico Spitzenreiter.

Durch Elfer in Führung

Julian Alvarez hatte Atletico mit einem Elfmeter in der 35. Minute nach Foul von Aurelien Tchouameni an Samuel Lino in Führung gebracht.