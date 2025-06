Paukenschlag: FC Barcelona will diesen Spieler loswerden

Nach seiner schweren Verletzung wollte der deutsche Torwart Marc-André ter Stegen (33) sich ins Tor der Katalanen zurückkämpfen. Barcelona hat aber aktuell andere Pläne.

Die ganze Situation um den langjährigen Stammkeeper von Barça droht zu eskalieren. Die Katalanen haben mit dem ter-Stegen-Ersatz Wojciech Szczesny (35) verlängert. Ebenfalls will Barcelona Joan Garcia von Espanyol Barcelona holen. Ter Stegen wäre als die Nummer zwei beim fünfmaligen Champions-League-Sieger eingeplant.

Die spanische "Sport" berichtet, dass der Barça-Sportdirektor Deco (47) ter Stegen nach der Länderspielpause die Entscheidung mitteilen will und eine gemeinsame Lösung aushandeln. Doch der deutsche Nummer Eins fühlt sich vom Klub und insbesondere Trainer Hansi Flick regelrecht "attackiert".

Fühlt sich in Stich gelassen

Die "Sport" schreibt auch, dass ter Stegen vermutet, dass absichtlich interne Informationen nach außen gelangt sind, um ihn zu verscheuchen. Nach seiner schweren Verletzung und harten Reha hat er gehofft, als Kapitän zurückzukehren. Doch jetzt fühlt er sich vom Klub im Stich gelassen.

Trotzdem will ter Stegen um seinen Stammplatz kämpfen. Der Deutsche hat einen Vertrag bis 2028 beim FC Barcelona. Die Katalanen wollen hingegen ihn schnell weghaben. Ihr Trumpf: Die kommende Weltmeisterschaft. Ter Stegen will zum ersten Mal als der Stammtorhüter zu einem Turnier fahren, aber dafür braucht er regelmäßige Spielzeit, welche Barcelona ihm nicht mehr anbieten will.

Klub bot sogar eine Abfindung an

Die Klubverantwortlichen wollen ihn sehr schnell loswerden. Sie boten dem Torhüter sogar eine Abfindung. Der Verein würde ein komplettes Jahr auszahlen, wenn er auf die anderen beiden Jahre verzichtet. Derzeit will ter Stegen dieses Angebot nicht annehmen.