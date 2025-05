Paukenschlag: Real Madrid will Carlo Ancelotti zurückholen

Erst Anfang der Woche wurde das Ende der Ära Carlo Ancelotti bei Real Madrid offiziell, jetzt berichten spanische Medien schon von einer Rückholaktion der "Königlichen".

Carlo Ancelotti war von 2013-2015 und von 2021 bis 2025 an der Seitenlinie von Real Madrid tätig. Drei Mal gewann er in dieser Zeit die Champions League, zwei Mal wurde er spanischer Meister. Unumstritten zählt er zu den besten Trainern aller Zeiten. Doch nach einer Saison ohne Titel ist die zweite Ära Ancelotti im Mai zu Ende. Der 65-Jährige wird schon im Juni als Teamchef der brasilianischen Nationalmannschaft auftreten.

Doch wie die Marca berichtet, denkt Real Madrid schon an eine Rückkehr des Kult-Coaches. Bis nach der WM 2026 ist Ancelotti bei der Selecao unter Vertrag. Seine Mission: Erstmals seit 2002 (in Japan & Südkorea) Weltmeister werden. Doch danach bereiten die Verantwortlichen in Spaniens Hauptstadt schon eine Rückhol-Aktion vor.

Keine Abschieds-Party bei Real

Laut dem Bericht soll es am 25. Mai keine Abschieds-Party für Ancelotti geben, denn es wird fest von einem Wiedersehen ausgegangen.



Ab Juni betreut der Italiener erstmals in seiner Karriere eine Nationalmannschaft. Auf Klub-Ebene hat er nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Er ist der einzige Coach, der in allen großen Ligen (Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und England) Meister wurde. Nach seiner Zeit als Teamchef in Südamerika soll es aber nach Spanien zurückgehen.

