Xabi Alonso
© Getty

Es brodelt

Real-Knall: Erster Star stellt sich gegen Xabi Alonso

02.10.25, 08:04
Bei Real Madrid brodelt es offenbar hinter den Kulissen 

Wie die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, knirscht es zwischen Federico Valverde (27) und Trainer Xabi Alonso. Beim 5:0-Sieg gegen Kairat Almaty in der Champions League wurde der Spanier nicht eingesetzt – obwohl er einen Tag zuvor sogar noch bei der Pressekonferenz dabei war. Dies ist eigentlich ein deutliches Zeichen, dass der Spieler am Feld steht.

Protest-Auftritt beim Aufwärmen 

Der Mittelfeldspieler hatte sich in einer ungewöhnlichen Aktion beim Warmmachen auffällig verhalten: Valverde gehörte zu den Letzten, die sich aufwärmten, und verhielt sich abseits der Gruppe. Solche Gesten heizen Spekulationen an, dass das Verhältnis zwischen ihm und dem Trainer angespannt sein könnte.

Federico Valverde
© Getty

„Ich habe keine Ahnung, ob er aufgewärmt war oder nicht, ich habe mich auf das Spiel konzentriert“, sagte Alonso nach dem Spiel. Valverdes Nichtberücksichtigung habe „nichts mit seinen Worten zu tun. Fede ist immer bereit, wenn er gebraucht wird.“

Valverde selbst äußerte sich diplomatisch, betonte jedoch, dass er hart arbeite, sich weiterentwickeln wolle und offen sei für die Anforderungen des neuen Trainerstabs. Alonso hingegen erklärte, dass die Maßnahme nichts mit persönlichen Spannungen zu tun habe; jeder Spieler werde nach Einsatzzeit und Spielanforderungen berücksichtigt.

