Schock für Barca: Trainer Hansi Flick für CL gesperrt

Barcelona-Coach Flick für Champions-League-Auftakt gesperrt.
Der FC Barcelona muss zum Auftakt der neuen Fußball-Champions-League-Saison im September ohne Cheftrainer Hansi Flick auskommen.
- Barca-Schock: Stammspieler flüchtet in die Wüste
- Nach Disziplinarverfahren: Ter Stegen als Barcelona-Kapitän abgesetzt
- "Wie ein Zweitliga-Klub": Dicke Luft beim FC Barcelona
Heftige Schiedsrichterkritik
Der Deutsche wurde wegen seiner heftigen Schiedsrichterkritik beim Aus im CL-Halbfinale der vergangenen Saison gegen Inter Mailand (3:4 n.V.) für eine internationale Partie gesperrt.
© Getty
© Getty
© Getty
Je 20.000 Euro Strafe
Die gleiche Sanktion trifft auch seinen Assistenten Marcus Sorg, beide müssen zudem je 20.000 Euro Strafe zahlen. Das gab die UEFA-Disziplinarkammer am Freitag bekannt.