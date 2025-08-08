Alles zu oe24VIP
hansi flick
© Getty Images

Auftakt-Partie

Schock für Barca: Trainer Hansi Flick für CL gesperrt

08.08.25, 19:57
Barcelona-Coach Flick für Champions-League-Auftakt gesperrt. 

Der FC Barcelona muss zum Auftakt der neuen Fußball-Champions-League-Saison im September ohne Cheftrainer Hansi Flick auskommen.

Heftige Schiedsrichterkritik  

Der Deutsche wurde wegen seiner heftigen Schiedsrichterkritik beim Aus im CL-Halbfinale der vergangenen Saison gegen Inter Mailand (3:4 n.V.) für eine internationale Partie gesperrt.

Hansi Flick
© Getty

Hansi Flick
© Getty

Flick Chelsea
© Getty

Je 20.000 Euro Strafe 

Die gleiche Sanktion trifft auch seinen Assistenten Marcus Sorg, beide müssen zudem je 20.000 Euro Strafe zahlen. Das gab die UEFA-Disziplinarkammer am Freitag bekannt.

