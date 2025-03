Transfer-Knaller: Barca bereitet Messi-Rückkehr vor

Die Fans hoffen auf die Sensation!

Dieses Hammer-Gerücht kommt aus Argentinien.

Kommt er zurück?

Messi soll zurück zum FC Barcelona kommen. Noch steht der Jahrhundertfußballer bei Inter Miami in den USA unter Vertrag. Sein Vertrag läuft bis Ende 2025. Dann könnte der jetzt 37-Jährige zu seiner alten Liebe zurückkehren.

© Getty ×

Schwieriger Deal

Auch wenn das Gesamtpaket nicht leicht zu stemmen sei, hoffe man in Spanien, den verlorenen Sohn so schnell wie möglich zurückholen zu können. Nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko soll der Deal in trockenen Tüchern sein. Das berichtet „TNT Sports“ aus Argentinien.

Diskutiert wird schon länger

Gerüchte kursieren schon länger. Losgetreten hatte alles der Journalist Alex Candal. „Wer war der Erste, der gesagt hat, dass Leo Messi sich Inter Miami anschließt? Ich, oder etwa nicht? Und jetzt sage ich euch: Er wird zu Barcelona zurückkehren“, sagte der Venezolaner im Februar. Er könnte bald Recht bekommen und Messi wieder im Dress der Katalanen zu sehen sein.