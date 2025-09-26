Wer erobert Madrid? Alvarez gegen Mbappé

Abgesehen vom Heimvorteil spricht vor dem Madrider Stadt-Derby am Samstag (16.15 Uhr, liveDAZN) nicht allzu viel für Atletico.

Während Real die Ligatabelle mit sechs Erfolgen aus sechs Partien anführt, halten die „Colchoneros“ nur bei neun Punkten. Immerhin gelang zuletzt ein 3:2-Heimsieg gegen Rayo Vallecano – dank des Dreifach-Torschützen Julian Alvarez, auf dem am Samstag (ab 16.15 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) alle Hoffnungen ruhen.

Große Vorfreude auf Bellingham-Rückkehr

„Es wird ein echtes Spektakel. Wir werden alles für den Sieg geben“, versprach der argentinische Weltmeister. Doch nicht nur Alvarez, auch Reals Stürmerstar Kylian Mbappe präsentiert sich aktuell in Topform. Der Franzose führt die Torschützenliste mit sieben Treffern an, in 66 Partien für die „Königlichen“ netzte er bereits 53 Mal. Für Extra-Freude sorgt: Sein wichtigster Vorlagengeber ist wieder fit. Jude Bellingham brachte es nach überstandener Schulterverletzung bisher auf zwei Kurzeinsätze und könnte nun erstmals in dieser Saison in der Startformation stehen.

Dort dürfte für David Alaba zwar kein Platz sein, doch immerhin absolvierte der im Finish eingewechselte ÖFB-Kapitän beim 4:1 über Levante am Dienstag sein zweites Liga-Match in dieser Spielzeit. Komplett ausgeschlossen ist ein Startelfeinsatz des 33-Jährigen dennoch nicht, schließlich gilt Trainer Xabi Alonso als Freund der Rotation und sorgt immer wieder für Überraschungen.