Xabi Alonso: So geht es David Alaba

Der ÖFB-Kapitän steht nach seiner Meniskusoperation weiterhin nicht zur Verfügung.

Stürmerstar Kylian Mbappe steht Real Madrid in der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ/live DAZN) im entscheidenden Gruppenspiel um den Aufstieg bei der Fußball-Club-WM gegen Red Bull Salzburg nicht zur Verfügung. Der Franzose erhole sich weiterhin von einer Magen-Darm-Erkrankung, erklärte Trainer Xabi Alonso in seiner Abschluss-Pressekonferenz am Spielort in Philadelphia. Auch David Alaba sei nach seiner Knieverletzung noch kein Thema.

Mbappe war vergangene Woche wegen einer akuten Gastroenteritis in einem Spital in Miami aufgenommen worden und hat beim Großturnier in den USA noch kein Spiel bestritten. Am Mittwoch nahm der 26-Jährige das Training wieder auf. "Es war sein erster Tag zurück in den Schuhen, aber er ist noch nicht wieder voll hergestellt", berichtete Alonso. Mbappe selbst habe sich dafür ausgesprochen, seinem Körper noch ein paar Tage Zeit zu geben. "Wenn wir ins Achtelfinale einziehen, wird er zur Verfügung stehen."

David Alaba © getty images

Bei Alaba dauert es "ein bisschen länger"

Bei Alaba ist die Sache anders. Der ÖFB-Star hatte sich Ende April neuerlich am Knie verletzt und einer Meniskusoperation unterzogen. "Seine Genesung dauert ein bisschen länger. Wegen der Schwere seiner Verletzung müssen wir vorsichtig und geduldig sein", meinte Alonso darauf angesprochen. "Aber es geht ihm gut." Alabas Vertrag in Madrid läuft noch eine Saison. Der Wiener will sich laut spanischen Medienberichten nach seinen Verletzungen aber auch beim neuen Trainer durchbeißen.

Real benötigt gegen Salzburg zumindest ein Remis, um für den Aufstieg nicht auf Schützenhilfe des bisher punktlosen mexikanischen Außenseiters Pachuca gegen Al Hilal angewiesen zu sein. "Erstes Ziel ist es, zu gewinnen und Gruppenerster zu werden", erklärte Alonso, der den Rekord-Europacupsieger vor Turnierstart von Carlo Ancelotti übernommen hatte. Zudem wolle man sich als Team weiter verbessern. Dem möglichen Achtelfinal-Gegner Manchester City aus dem Weg zu gehen, sei kein Thema. "Es wäre eine schlechte Idee, zu rechnen zu beginnen. Wir spielen auf Sieg."