Star-Trainer wütet über Turnier in den USA: "Das ist ein Witz"

Die Wetter-Unterbrechungen sorgen für Kopfschütteln.

Chelsea setzte sich Samstag nach fast zweistündiger Wetterunterbrechung gegen Benfica durch. Chelseas erstes K.o.-Spiel musste beim Stand von 1:0 für die Engländer in der 86. Minute wegen eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden. Dabei war in Charlotte noch kein einziger Tropfen Regen gefallen, als die Spieler kurz vor Schluss in die Kabinen und alle Zuschauer von den Tribünen geschickt wurden. "Wenn sie schon sechs, sieben, acht Spiele unterbrochen haben, dann funktioniert hier irgendetwas nicht", kritisierte Chelsea-Coach Enzo Maresca nach Spielende. "Die USA sind nicht der richtige Ort für diesen Wettbewerb."

In vielen US-Bundesstaaten gibt es Gesetze, wonach bei Großveranstaltungen ein Sicherheitsprotokoll zum Einsatz kommt, wenn sich im Umkreis von zehn Meilen (rund 16 km) eine Gewitterzelle bildet. Der Neustart wurde wegen weiterer Blitze in diesem Radius mehrmals nach hinten verschoben. Chelsea-Kapitän Reece James monierte im Anschluss, dass es für die Spieler einfach störend sei, so lange sitzen und warten zu müssen.