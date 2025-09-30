Alles zu oe24VIP
Lamine Yamal
Champions League

CL-Hit mit Ausfällen! PSG ohne Offensiv-Dreizack in Barcelona

30.09.25, 13:33 | Aktualisiert: 30.09.25, 16:43
Das Champions-League-Topspiel zwischen Barcelona und PSG wird von Verletzungen überschattet. Der Titelverteidiger reist ohne kompletten Offensiv-Dreizack an. Auch Barca muss auf wichtige Spieler verzichten.

Paris Saint-Germain reist mit einer dünnen Personaldecke zum Champions-League-Hit nach Barcelona. Beim Titelverteidiger fehlen Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele, Jungstar Desire Doue und Kapitän Marquinhos. Beim letzten Ligaspiel verletzte sich auch Dribbelkünstler Khvicha Kvaratskhelia.

PSG-Trainer bleibt positiv

Vom Offensiv-Stamm ist nur Bradley Barcola übrig. "Natürlich ist das bitter, aber Verletzungen gehören bei diesem intensiven Spielplan dazu. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben", meinte PSG-Trainer Luis Enrique. Immerhin reisten die verletzten Mittelfeld-Stars Vitinha und Joao Neves mit.

Barca setzt auf Yamal

Barcelona muss auf Topscorer Raphinha, Stammkeeper Joan Garcia, Mittelfeldmotor Gavi und Fermin Lopez verzichten. Hoffnung macht Jungstar Lamine Yamal, der gegen Real Sociedad seinen ersten Teileinsatz seit August absolvierte. Trainer Hansi Flick warnt aber vor zu viel Hype: "Ich mag dieses 'Super'-Etikett nicht. Er ist außergewöhnlich, aber er ist 18."

Wiedersehen für Enrique

Für PSG-Coach Luis Enrique ist es eine besondere Rückkehr. "Es ist eine wahre Freude, gegen eine Mannschaft zu spielen, die dieselbe Identität und Mentalität hat wie wir", sagte der Ex-Barca-Trainer, der mit dem Club 2015 die Champions League gewann.

