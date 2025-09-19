Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
skn frauen
© gepa

CL-Auslosung

Diese Kracher warten auf die Wölfinnen in der Frauen-Königsliga

19.09.25, 12:04
Teilen

Der SKN St. Pölten erwartet in der historisch ersten Liga-Phase der Women's Champions League die ultimative Herausforderung: Gegner wie Rekordsieger Lyon, Chelsea und Juventus stehen auf dem Programm.

Der SKN St. Pölten hat bei der Auslosung der Women's Champions League in Nyon eine anspruchsvolle Ligaphase zugelost bekommen. Die Wölfinnen treffen in der erstmals ausgetragenen Ligaphase auf Rekordsieger Olympique Lyon (8 Titel), Chelsea, Juventus, Roma, Atletico Madrid und Valerenga.

Historische Qualifikation

St. Pölten setzte sich im Play-off gegen Fortuna Hjörring durch. Nach einem 3:1-Hinspielsieg gewannen die Österreicherinnen das Rückspiel mit 2:1. Jennifer Klein (5./Elfmeter) und Kess Elmore sorgten für den Einzug.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden