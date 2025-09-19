Diese Kracher warten auf die Wölfinnen in der Frauen-Königsliga

Der SKN St. Pölten erwartet in der historisch ersten Liga-Phase der Women's Champions League die ultimative Herausforderung: Gegner wie Rekordsieger Lyon, Chelsea und Juventus stehen auf dem Programm.

Der SKN St. Pölten hat bei der Auslosung der Women's Champions League in Nyon eine anspruchsvolle Ligaphase zugelost bekommen. Die Wölfinnen treffen in der erstmals ausgetragenen Ligaphase auf Rekordsieger Olympique Lyon (8 Titel), Chelsea, Juventus, Roma, Atletico Madrid und Valerenga.

Historische Qualifikation

St. Pölten setzte sich im Play-off gegen Fortuna Hjörring durch. Nach einem 3:1-Hinspielsieg gewannen die Österreicherinnen das Rückspiel mit 2:1. Jennifer Klein (5./Elfmeter) und Kess Elmore sorgten für den Einzug.