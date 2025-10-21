Echter Klassiker: Mittwochs-Kracher mit Torgarantie

Nach dem Dienstag kommt der Mittwoch und bei der Champions League heißt das natürlich noch mehr Top-Duelle. Vor allem der Kracher Juventus gegen Real Madrid (21 Uhr, live auf Sky) verspricht ein Spektakel zu bieten.

Es ist eine von zwei Partien, bei der ehemalige Champions-League-Sieger aufeinandertreffen. Real Madrid gilt natürlich als einer der Topfavoriten auf den Titel, Juve wohl eher nur als krasser Außenseiter.

Es ist das am häufigsten gespielte Duell in der CL-Historie und hat natürlich auch legendäre Spiele darunter, wie der allseits-bekannte Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo beim 3:0 2017/18, siehe unten.

Doch auch wenn die Ausgangslage eindeutig scheint, sollte zumindest eines garantiert sein: Tore. Die Königlichen feuerten in den letzten Wochen mit 5:0, 4:1 oder 3:1 aus allen Rohren, kassierten aber auch eine 2:5-Klatsche im Derbi Madrileno. Österreichischer Wermutstropfen: David Alaba wird wohl eher keine große Rolle spielen.

Die Alte Dame steht vor allem für Unentschieden, immerhin endete mehr als die Hälfte (5 Stück) ihrer Spiele mit einer Punktetrennung, diese sind aber torreich. 4:3 gegen Inter oder auch in der Königsklasse mit 4:4 gegen den BVB und 2:2 vs. Villarreal. Das letzte Duell gab es bei der Klub-WM im Sommer, dieses ging mit 1:0 an Xabi Alonsos Elf.

Alles klar an der Stamford Bridge?

Das zweite Duell der ehemaligen Sieger ist Chelsea gegen Ajax Amsterdam (21 Uhr, live auf Sky), allerdings mit noch klarerer Ausgangslage. Nach einem wackeligen Saisonstart haben sich die Blues zuletzt mit drei Siegen am Stück gefunden.

Bei Ajax ist es genau andersherum, auf einen soliden Start folgten zuletzt zwei Niederlagen und ein enttäuschendes Remis gegen Sparta Rotterdam. In der Champions League sind sie gar ohne Torerfolg und kassierten in Marseille (4:0) und zuhause gegen Inter (0:2) jeweils eine Abfuhr.

Duell der Krisenklubs

Ebenfalls freuen dürfen sich Fußball-Fans auf das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Liverpool (21 Uhr, live bei Canal+). Hier kann sogar mit einem Spiel auf Augenhöhe gerechnet werden, denn Arne Slot und seine Reds sind in der größten Krise der letzten Jahre.

Vier Niederlagen am Stück, darunter eine in der Königsklasse gegen Galatasaray (1:0). Eben jenes Gala wurde von der SGE am 1. Spieltag förmlich aus dem Stadion geschossen (5:1). Zwar ist Dino Toppmöllers Truppe sonst alles andere als gut in Form, mit nur einem Sieg aus den letzten fünf und der von Ende April (4:6 gegen Gladbach).

Dafür besiegte der LFC wiederum Frankfurt-Bezwinger Atletico (5:1) mit 3:2 am ersten Spieltag. Auch bei Frankfurt vs. Liverpool könnte es aufgrund zwei schwacher Defensiven Tore regnen.

Sturmwarnung "FC Bayern" in München

Bayern München, frisch verlängert mit Vincent Kompany, und auf einem Höhenflug, hat mit Brügge (21 Uhr, live auf Sky) eine machbare Aufgabe vor der Brust. Zwar konnte Brügge die damalige Elf von Adi Hütter mit 4:1 abfertigen und verlor auch gegen Atalanta nur knapp (2:1), doch die Bayern fegen über alles und jeden hinweg.

Kantersiege, so weit das Auge reicht, und auch Teams mit Ambitionen wurden aus dem Weg geräumt - so unter anderem Chelsea (3:1), Leipzig (6:0) oder zuletzt Dortmund (2:1). Frühform ist in der Champions League nicht immer von Vorteil, doch die Münchner arbeiten sich aktuell zu einem der Topfavoriten auf den Henkelpokal hoch.

Nächste Sensation für Qarabag?

Die zwei Frühpartien sind diesmal Athletic Bilbao gegen Überraschungsteam Qarabag und Galatasaray gegen Bodö/Glimt (18:45 Uhr, beide live auf Sky). In den Spätspielen gibt es dann noch Sporting vs. Marseille, Monaco gegen Kevin Dansos Tottenham und Atalanta vs. Slavia Prag (alle live bei Sky).