Der FC Bayern sorgt am Dienstag für eine große Überraschung, die praktisch niemand kommen sehen hat. Vincent Kompany verlängert seinen Vertrag langfristig.

Sein aktueller Kontrakt wäre bis 2027 gelaufen, nun unterschreibt der Belgier vorzeitig bis 2029. Seit 2024 ist der 39-Jährige nun an der Säbener Straße.

"Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe", so Kompany nach seiner Verlängerung.

Dass er den Verein gut versteht, davon ist auszugehen. Immerhin sind die Bayern aktuell eines der besten Teams Europas und schweben auf der Erfolgswelle, mit der Tabellenführung in der Bundesliga und fünf Punkten Vorsprung.

Kane-Verlängerung? "Zeichen an unsere Spieler"

"Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern - und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt", so Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen.

© Getty

Die vorzeitige Verlängerung von Harry Kane lässt indes noch auf sich warten, doch einen (möglichen) Wink an den Engländer ließ sich Dreesen nicht nehmen: "Die Verlängerung ist auch ein Zeichen an unsere Spieler."