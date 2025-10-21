Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Aus dem Nichts: FC Bayern verkündet Vertrags-Hammer
© getty

Überraschung

Aus dem Nichts: FC Bayern verkündet Vertrags-Hammer

21.10.25, 12:10
Teilen

Der FC Bayern sorgt am Dienstag für eine große Überraschung, die praktisch niemand kommen sehen hat. Vincent Kompany verlängert seinen Vertrag langfristig.

Sein aktueller Kontrakt wäre bis 2027 gelaufen, nun unterschreibt der Belgier vorzeitig bis 2029. Seit 2024 ist der 39-Jährige nun an der Säbener Straße.

"Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe", so Kompany nach seiner Verlängerung.

Dass er den Verein gut versteht, davon ist auszugehen. Immerhin sind die Bayern aktuell eines der besten Teams Europas und schweben auf der Erfolgswelle, mit der Tabellenführung in der Bundesliga und fünf Punkten Vorsprung.

Kane-Verlängerung? "Zeichen an unsere Spieler"

"Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern - und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt", so Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen.

Harry Kane
© Getty

Die vorzeitige Verlängerung von Harry Kane lässt indes noch auf sich warten, doch einen (möglichen) Wink an den Engländer ließ sich Dreesen nicht nehmen: "Die Verlängerung ist auch ein Zeichen an unsere Spieler."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden