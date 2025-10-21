Lothar Matthäus mit Ansage: IHN soll Bayern jetzt holen

Lothar Matthäus hat den idealen Spieler für den FC Bayern gefunden, wie er meint. In seiner Sky-Kolumne rät er dem Rekordmeister, sich mit diesem Abwehrspieler zu beschäftigen.

„Er ist ein Spieler für den FC Bayern und der Klub muss sich mit ihm beschäftigen“, meint Lothar Matthäus in seiner Kolumne bei Sky über Dortmunds Nico Schlotterbeck, der mit starken Leistungen überzeugt.

Schlotterbeck im Fokus der Bayern

Bayern-CEO Max Eberl betonte zuletzt, dass die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano Priorität habe. Sollte sich diese jedoch schwierig gestalten, wird in München bereits über Schlotterbeck gesprochen.

Führungsrolle in Dortmund

In Abwesenheit von Emre Can führt Schlotterbeck den BVB als Kapitän an. Der 25-Jährige hat sich im Klub zum echten Führungsspieler entwickelt und steht bis Sommer 2027 unter Vertrag.

Klares Statement zur Zukunft

Nach dem Top-Spiel gegen Bayern (1:2) sagte Schlotterbeck: „Zuallererst muss ich sagen: Ich habe noch über anderthalb Jahre Vertrag, ich habe das jetzt mehrfach betont in den Pressekonferenzen. Ich werde mich mit Sebastian (BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, Anm. d. Red.) zusammensetzen und einen Plan ausarbeiten, und dann schauen wir, wohin das Ganze führt.“

Matthäus sieht Wechselpotenzial

Für Matthäus wäre ein Wechsel nachvollziehbar: „Nico hat selbst gesagt, dass ihm der nächste Vertrag wichtig ist. Nicht nur finanziell, sondern er will auch sportlich Erfolg haben.“

Matthäus weiter: „Bayern wird ernst machen, das habe ich am Samstag schon anklingen lassen. Mein Gefühl ist, dass man sich in München schwertut, mit Dayot Upamecano zu verlängern. Sollte der Franzose gehen, braucht man Ersatz. Sollte Upamecano bleiben, kann Schlotterbeck trotzdem ein Thema sein. Er ist ein Spieler für den FC Bayern und der Klub muss sich mit ihm beschäftigen.“