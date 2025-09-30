Hütter vor Mega-Duell! "Wir werden viel leiden müssen" gegen City

Adi Hütter steht vor der größten Herausforderung seiner Monaco-Zeit. Der Vorarlberger trifft mit Monaco auf Manchester City und sagt: "Wir werden viel leiden müssen." Dabei plagen den Österreicher massive Personalprobleme.

Adi Hütter blickt mit Sorgen dem Trainer-Duell mit Pep Guardiola entgegen. "Wir werden viel leiden müssen", sagte der Monaco-Coach vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City. Der Vorarlberger muss sowohl das Mittelfeld als auch die Innenverteidigung umbauen.

Defensivprobleme belasten Monaco

Schwer im Magen liegen Hütter 14 Gegentore in sieben Spielen bei nur 15 erzielten Treffern. "Wir müssen analysieren, warum wir derzeit nicht solide genug spielen", bekräftigte der Österreicher nach der 1:3-Niederlage bei Nachzügler Lorient. Die defensive Schwäche bereitet dem Coach größte Sorgen.

Herausforderung gegen Weltklasse-Team

"Manchester City ist eine der besten Mannschaften der Welt. Jeder kennt ihre Spieler und den Trainer", zeigte sich Hütter respektvoll. Mit dem 1:4 in Brügge startete Monaco schlecht in die Königsklasse, während City von den letzten fünf Pflichtspielen vier gewann.

Auch City mit Sorgenkind

Pep Guardiola schlug trotz der guten Ergebnisse Alarm. Rodri, der Weltfußballer von 2024, setzte zuletzt mit Schmerzen in jenem Knie aus, in dem zuvor das Kreuzband gerissen war. Das Duell wird für beide Teams zur Bewährungsprobe.