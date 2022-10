Die Mittwochspiele der Champions League haben viele Tore gebracht. PSG schießt Maccabi Haifa 7:2 ab. Juventus setzt seine Aufholjagd bei der 4:3-Pleite in Lissabon zu spät an. Real Madrid muss sich in Leipzig mit 3:2 geschlagen geben. Erling Haaland wird ohne Tor schon zur Pause ausgetauscht.

