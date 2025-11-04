Königsklassen Mittwoch: Denn sie können nur überraschen

Während der Dienstag nach Champions League pur klingt, hat der Mittwoch etwas mehr Europa-League-Flair zu bieten. Oder zumindest: Sehr viele Teams, die gegen ihre übermächtigen Gegner eigentlich nur überraschen können.

Der größte Fokus der Fußball-Fans wird logischerweise auf dem Kracher Man City gegen den BVB (hier geht's zur Vorschau) liegen. In den Spätspielen bietet sich noch das eine oder andere Duell auf (vermeintlicher) Augenhöhe.

Aber springen wir zuerst zurück zu den Frühspielen. Hier bekommt es das bisherige Sensationsteam Qarabag Agdam mit dem zweifachen CL-Sieger (2012, 2021) Chelsea (18.45 Uhr, live bei Sky) zu tun. In der Tabelle liegen die beiden tatsächlich gleichauf mit sechs Punkten.

Gegen Athletic Bilbao (1:3) gab es nach zwei Siegen die erste Niederlage für die Aserbaidschaner. Die Blues starteten mit einer Niederlage gegen die Bayern (1:3), gegen Benfica (1:0) und Ajax (5:1) zeigten sie aber ihre Klasse.

Trotz guter Leistungen bislang wird der Außenseiter schon froh sein, nicht wie bei den einzigen direkten Duellen 2017 (0:6 & 0:4) abgeschossen zu werden.

Spanier wollen nichts anbrennen lassen

Etwas mehr Hoffnung wird Paphos haben, die im Heimspiel auf Villarreal (18.45 Uhr, live bei Sky) treffen. Zwar sind die Spanier hier vom Namen her auch der klare Favorit, starteten mit einem Remis und zwei Niederlagen gar schlechter als die Zyprioten. Die Gegner waren aber auch die Spurs, Juve und Man City. Paphos wird auf jeden Fall um den ersten CL-Dreier kämpfen.

Nicht weniger David vs. Goliath erwartet den Club Brügge im Heimspiel gegen den FC Barcelona (21 Uhr, live bei Sky). Das 0:4 am letzten Spieltag gegen die Bayern könnte ein Vorgeschmack sein, das hat Barca bei 6:1 gegen Olympiakos gezeigt.

Trainer Nicky Hayen muss obendrein auf Stammtorhüter Simon Mignolet (37) verzichten, sein Ersatz wird sich wegen Lamine Yamal und Co. also auf glühende Hände einstellen müssen.

Mourinho will ein Statement gegen Leverkusen

Definitiv mehr auf Augenhöhe begegnen werden sich Benfica Lissabon und Bayer Leverkusen (21 Uhr, live bei Sky). Beide haben nicht den Start hingelegt, den sie sich gewünscht haben. Remis gegen Kopenhagen und PSV begeistern auch bei Leverkusen nicht, die 2:7-Abreibung gegen PSG war historisch schlecht.

Das Team von Kasper Hjulmand (53) hat also einiges unter Beweis zu stellen, das 0:3 gegen die Bayern am Wochenende war keine erfolgreiche Generalprobe. Mit Jose Mourinhos (62) Benfica wartet aber ein Team in der Krise - zumindest in der Königsklasse.

In der heimischen Liga steht man ohne Niederlage, doch in der CL gab es bislang nur Enttäuschungen. Allen voran das 2:3 gegen Qarabag, doch auch das 0:1 gegen Chelsea und das 0:3 gegen Newcastle waren viel zu wenig. Mourinho braucht einen Statement-Sieg.

Die weiteren Spiele lauten Marseille gegen Atalanta, Ajax gegen Galatasaray, Newcastle gegen Athletic Bilbao und Inter gegen Kairat Almaty (alle 21 Uhr, live bei Sky).