Bayer-CEO bestätigt Interesse: Alonso jagt Liverpool-Star

Am Dienstag (21 Uhr/live bei Sky) kreuzen die zwei Königsklassen-Schwergewichter Real Madrid und der FC Liverpool die Klingen. Pünktlich davor kommt das Transfer-Gerücht: Xabi Alonso will Florian Wirtz zu sich lotsen - und Leverkusens CEO unterstreicht Wirtz' Interesse.

Satte 21 Champions-League-Titel teilen sich die beiden. Zwar gehen 15 davon an die Königlichen, doch nur der AC Milan (7) hat sonst noch mehr vorzuweisen als die Reds (6). In direkten Finalbegegnungen steht es 2:1 für die Spanier (2022 und 2018 vs. 1981).

Real gilt daher allgemein als der größte Klub im Fußball, wenn also ein Gerücht zu einem Spieler aufkommt, zittern auch die reichen Engländer. Und die Mindgames vor dem Duell in der Königsklasse haben bereits begonnen, denn das spanische Medium Defensa Central berichtet: Xabi Alonso will Liverpools Florian Wirtz zum Weißen Ballett bringen.

Leverkusen-CEO: "Er wäre nach Madrid, wenn.."

Der Coach hat seinen Klub angewiesen "die Zukunft von Florian Wirtz bei Liverpool genau zu beobachten", heißt es. Mit nur zwei Vorlagen in 13 Pflichtspielen und am Wochenende sogar zum Bankplatz degradiert, läuft es für Wirtz in Liverpool noch gar nicht rund - inklusive (übertriebener) Kritik an seinen Leistungen.

Doch damit nicht genug, denn Leverkusens CEO Fernando Carro sagte beim Sport1-Doppelpass, Wirtz wäre Alonso sofort zu Real gefolgt, wenn dieser gerufen hätte.

"Er wäre bestimmt nach Madrid, wenn Xabi das Angebot gemacht hätte", so Carro. Und weiter: "Er ist jemand, der die Champions League gewinnen will. Er hat gesehen: Deutsche Meisterschaft haben wir geschafft, aber Champions League mit Bayer Leverkusen wird vielleicht schwieriger."

Carro: "Perez entscheidet, nicht Xabi"

Und wo gewinnt man den Henkelpokal eher, als beim Rekordsieger? Warum der 22-Jährige aber nicht in die spanische Hauptstadt gewechselt ist, erklärte Carro auch: "Xabi hat bei Madrid weniger zu sagen als bei uns. Florentino Pérez entscheidet die Transfers und nicht Xabi Alonso."

Dass Wirtz zu Liverpool und nicht den Bayern gegangen ist, obwohl sich diese einig waren, dementierte Carro: "Unsere Information von Papa Wirtz war: Das stimmt nicht."