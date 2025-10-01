Dank Last-Minute-Elfer: Hütter & Monaco sichern sich 2:2 gegen ManCity

Adi Hütter und seiner AS Monaco gelang es, dank eines späten Elfertors, England-Giganten Manchester City in Schach zu halten (2:2).

Was für ein Spiel! Die AS Monaco ließ Coach Adi Hütter am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase bis zum Schluss zittern: Gegen Premier-League-Giganten Manchester City konnten die Monegassen erst nach einem Elfmeter in der 90. Minute ein 2:2-Remis herausholen. Zwar hatte die Truppe von Erfolgstrainer Pep Guardiola in der Partie das Sagen, zu Papier konnte sie ihre Überlegenheit letzten Endes aber nicht bringen.

Haaland glänzte mit Doppelpack

Die Engländer, die im Vorfeld als Favoriten gehandelt wurden, schlüpften bereits in der ersten Halbzeit in ihre Rolle: Die rund 70 Prozent Ballbesitz sowie die 10:1 Torschüsse spiegelten dies deutlich wider - Tore kamen dabei zunächst aber nur zwei heraus. Den Anfang machte - wenig überraschend - Super-Stürmer Erling Haaland. Josko Gvardiol lupfte den Ball in den Monaco-Strafraum, wo Haaland zur Stelle stand und diesen über Keeper Philipp Köhn (ehemaliger Salzburg-Profi) springen ließ (15.) - 1:0 für die Gäste.

Keine drei Minuten später landete das Leder wieder im Netz. Dieses Mal waren es allerdings die Hausherren, die über einen Treffer jubeln durften. Nach einem sehenswerten Dribbling von Krepin Diatta und dessen Pass Richtung Jordan Teze, konnte Letzterer für den Ausgleich sorgen (18.). Kurz vor der Pause sollte Haaland jedoch noch einmal zuschlagen. Nach einer Vorlage von Nico O'Reilly machte der Norweger per Kopf sein Doppelpack perfekt (44.).

Dier verwandelte späten Elfmeter

Voller Elan startete Monaco dann in die zweite Halbzeit. Der Ausgleich sollte Folarin Balogun nicht gelingen (55.). Auf der anderen Seite konnte auch City den Zähler nicht hochschrauben - Tijjani Reijnders scheiterte zweimal innerhalb einer Minute (73.). Am 2:1-Triumph für Haaland und Co. schien sich nichts mehr zu ändern. Kurz vor Abpfiff spielte dem Hütter-Team dann aber das Glück in die Hände.

Monaco-Verteidiger Eric Dier bekam im Strafraum einen Tritt von Nico Gonzales ins Gesicht - Elfmeter für die Heimmannschaft (90.)! Dier selbst verwandelte diesen eiskalt, stellte gleich mit den Cityzens. Das "Last-Minute-Remis", mit dem es sich zumindest für Monaco gut leben lässt, konnte ManCity auch in den sieben Minuten der Nachspielzeit nicht mehr verhindern.