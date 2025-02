Real Madrid schlägt City in irrem 3:2-Thriller

Was für ein Fußball-Krimi! Real Madrid feiert in einem packenden Champions-League-Duell einen 3:2-Sieg gegen Manchester City. Nach zweimaligem Rückstand sicherten Joker Brahim Diaz und Jude Bellingham den Last-Minute-Erfolg für die Königlichen.

Von der ersten Sekunde an war es das erwartete Spektakel. Real Madrid startete druckvoll, doch Manchester City hielt mit aggressivem Pressing dagegen. Die Königlichen hatten früh die große Chance zur Führung, doch Mendy scheiterte aus zehn Metern an einer Wahnsinns-Rettung von Aké.

Haaland bringt City in Führung

Dann schlug City eiskalt zu: Gvardiol hob den Ball in den Strafraum, Haaland lauerte und hämmerte das Leder unhaltbar ins Netz – 1:0 (19.). Nach VAR-Überprüfung zählte der Treffer. Real drückte auf den Ausgleich, doch sowohl Vinícius' Aluminiumtreffer (25.) als auch Mbappés vergebene Großchance (45.+4.) hielten Citys Führung bis zur Pause.

Mbappé gleicht aus – Haaland antwortet vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel zog Real das Tempo nochmals an. In der 60. Minute war es dann so weit: Ein abgefälschter Freistoß landete bei Mbappé, der mit dem Schienbein ins Tor traf – 1:1! Doch City ließ sich nicht lange bitten. Nach einem Foul von Ceballos an Foden gab es Elfmeter für die Hausherren. Haaland trat an und verwandelte eiskalt – 2:1 (80.).

Real dreht das Spiel in der Schlussphase

Die Partie schien entschieden, doch Real Madrid zeigte seine Comeback-Qualitäten. Brahim Diaz nutzte einen Ederson-Patzer und staubte zum 2:2 ab (86.). Als sich alles auf ein Unentschieden einstellte, schlug Last-Minute-Experte Jude Bellingham zu. Mit dem Schlusspfiff erzielte der Engländer das 3:2 und bescherte Real einen unglaublichen Sieg!