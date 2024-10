5:2 – Real zwingt Dortmund im Thriller in die Knie

Real Madrid hat die Neuauflage des letzten Fußball-Champions-League-Finales mit einer eindrucksvollen Aufholjagd gegen Borussia Dortmund für sich entschieden.

Die Königlichen besiegten den BVB nach 0:2-Rückstand mit 5:2 und fügten damit den Deutschen die erste Niederlage in dieser CL-Saison zu. Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter feierte einen 5:1-Kantersieg gegen Roter Stern Belgrad. Neuer Tabellenführer ist vorerst Aston Villa, das Bologna 2:0 schlug.

Dortmund geht mit 2:0 in die Pause

Im Estadio Santiago Bernabeu staunte das Madrider Publikum zunächst nicht schlecht, als Dortmund mit Marcel Sabitzer in der Startelf per Doppelschlag in Führung ging. Donyell Malen netzte zunächst nach Zuckerpass von Serhou Guirassy (30.) und bereitete kurz darauf mustergültig das 2:0 durch Jamie Gittens vor (34.). Die Madrilenen antworteten mit wütenden Angriffen, Rodrygo traf per Seitfallzieher nur die Latte. Den Abpraller setzte Jude Bellingham ebenfalls ans Aluminiumgehäuse, von dort sprang der Ball auf die Linie (37.).

Vinicius mit Hattrick

In der zweiten Hälfte schnürte Real den BVB ein und verkürzte durch Antonio Rüdiger, der per Kopf nach Mbappe-Flanke traf (60.). Vinicius Junior legte drei Minuten später nach. Lucas Vazquez drehte in der Schlussphase endgültig die Partie (83.), bevor Vinicius Junior mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf machte (86., 93.).

Hütter schlägt Roter Stern 5:1

In Monaco schnürte der Ex-Salzburger Takumi Minamino für die Gastgeber einen Doppelpack (20., 70.). Auch Breel Embolo (45.+4), Wilfried Singo (54.) sowie Maghnes Akliouche (97.) trafen beim überzeugenden Sieg der Monegassen, die nur bei einem von Thilo Kehrer verursachten Elfmeter nicht auf der Höhe waren. Der gefoulte Cherif Ndiaye besorgte den Treffer der Belgrader Gäste vom Punkt (27.). Die Hütter-Truppe hält nun bei sieben Punkten ebenso wie Arsenal, das sich gegen Schachtar Donezk zu einem 1:0 mühte. Über sieben Zähler verfügt auch Sporting Lissabon nach einem 2:0 bei Sturm Graz.

Villa nach 2:0 gegen Bologna makellos

Makellos bleibt Aston Villa. Der Bayern-München-Bezwinger gewann auch gegen Bologna durch Tore von John McGinn (55.) und Jhon Duran (64.) mit 2:0. Das Team von Trainer Unai Emery thront mit neun Punkten und 6:0-Toren ganz oben. Bei den Italienern stand Stefan Posch über die komplette Spielzeit am Feld und sah Gelb.

Siege auch für Milan, Arsenal, Stuttgart & Girona

Der VfB Stuttgart kam bei Juventus Turin zu einem hochverdienten 1:0-Erfolg. Nachdem ein Tor des deutschen Teamstürmers Deniz Undav wegen Handspiels aberkannt wurde (48.) und Enzo Millot einen Elfmeter verschoss (86.), erzielte El Bilal Touré in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Schwaben (92.). Für Juve war es die erste Niederlage.

Seinen ersten Saisonsieg in der Königsklasse nach zwei Niederlagen schaffte der italienische Topclub AC Milan, die Rossoneri besiegten Club Brügge 3:1. Christian Pulisic mit einem direkt verwandelten Corner (34.) sowie Tijjani Reijnders mit zwei Toren (61., 71.) besorgten den Dreier. Bei Brügge, das vor drei Wochen Sturm mit 1:0 besiegt hatte, sah Raphael Onyedika wegen Foulspiels an Reijnders Rot (40.). Der Mailänder Francesco Camarda feierte mit 16 Jahren als jüngster Italiener sein CL-Debüt. Ein Kopfballtor des Teenagers wurde vom VAR aberkannt, eine knappe Abseitsstellung verhinderte die Vollendung eines Fußball-Märchens (88.).

Girona besiegte Slovan Bratislava 2:0, Kevin Wimmer spielte bei den Slowaken durch. Paris St. Germain kam daheim gegen PSV Eindhoven nicht über ein 1:1 hinaus. Achraf Hakimi sicherte mit seinem Treffer (55.) den Franzosen einen Zähler, nachdem PSV durch Noa Lang in Führung gegangen war (34.).