SO reagiert Ex-Paris-Star Mbappé nach Königsklassen-Triumph

Kylian Mbappe blieb mit Paris Saint-Germain der große Wurf in der Champions League verwehrt. Wenige Minuten nach dem historischen Sieg meldete sich Frankreichs Superstar allerdings zu Wort.

Sieben Jahre lang versuchte Kylian Mbappé mit PSG, den Henkelpott nach Paris zu holen. Neben einer Final-Niederlage schaffte man es nie weiter als unter die letzten vier Teams. Jetzt, im ersten Jahr nach seinem Abschied, ist es dem Hauptstadt-Verein endlich gelungen.

Mit einem dominanten 5:0-Sieg gegen Inter triumphierte der französische Serienmeister und krönte seine Saison. Und der ehemalige Super-Knipser? Es dauerte nicht lange, bis sich der 26-Jährige via Social Media zu Wort meldete.

© Instagram/KylianMbappé

"Der große Tag ist endlich gekommen. Sieg und das in der Art eines ganzen Vereines. Glückwunsch PSG", jubelte der Real-Stürmer aus dem Wohnzimmer. In München dachte auch sein langjähriger Kapitän an ihn. PSG-Abwehr-Boss Marquinhos meinte nach dem Triumph: "Dieser Sieg ist auch für alle, die es mit uns versucht haben." Dabei nannte er unter anderem auch Mbappé.