Chaos in München vor Finale: Fan-Attacken & Tränengas

Das Champions League Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain ist im Vorfeld von schweren Ausschreitungen überschattet.

Wie bereits bei den Final-Spielen der Europa League und Conference League kam es auch beim Königsklassen-Endspiel zu schweren Fan-Ausschreitungen. In München sollen laut Berichten auf X (ehemals Twitter) Fans von Inter Mailand die Paris-Anhänger in der U-Bahn attackiert haben.

Um 21 Uhr (im LIVE-TICKER) kämpfen der Italien-Gigant und Frankreichs Serienmeister in der Allianz Arena um den Gewinn des wichtigsten Klub-Bewerbes in Fußball-Europa. Den Anhängern dürfte davor die Hitze in Bayerns Hauptstadt nicht gutgetan haben.

Polizei muss einschreiten

Laut Augenzeugenberichten sollen Inter-Tifosi auf Bahnsteigen in der U-Bahn auch mit Steinen geworfen haben. Schon zuvor kam es in einer Station zu einer Notbremsung des Zuges. Die Polizei musste nachrücken und auch Reizgas anwenden.

Zugleich kommt es auch beim Public Viewing zum großen Chaos. Bereits um 18 Uhr - drei Stunden vor Anpfiff - musste der Olympiapark in München wegen Überfüllung geschlossen werden. Da waren tausende Fans noch am Weg, um sich das Spiel des Jahres in Stadion-Atmosphäre anschauen zu können.