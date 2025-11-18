St. Pölten will ersten Punkt in Oslo

Die Fußballfrauen des SKN St. Pölten sind in der Champions League in Oslo heiß auf die ersten Punkte. Parallel verteidigt die Wiener Austria im Europa Cup einen 1:0-Hinspielsieg gegen Anderlecht.

St. Pöltens Fußballfrauen bestreiten am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF Sport+) ihr Champions-League-Gastspiel bei Valerenga Oslo. Nach drei Spielen ohne Punkt und Tor sagte SKN-Trainer Laurent Fassotte: "Wir wollen Punkte." Die Wiener Austria verteidigt zeitgleich (19.30 Uhr) im Europa-Cup-Achtelfinale zuhause gegen RSC Anderlecht einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

St. Pöltens schwere CL-Bilanz

Die bisherige Bilanz der Wölfinnen lässt wenig Raum für Fantasie: 0:6 gegen Atletico Madrid, 0:3 gegen Lyon und 0:6 gegen Chelsea. Valerenga Oslo verfügt zwar nicht über die Qualität dieser Gegner, ist aber in Fahrt - fünf Pflichtspielsiege in Serie, darunter ein 1:0 bei AS Roma in der CL.

Fassotte sieht mentale Stärke

Trotz der 0:6-Schlappe gegen Chelsea betonte der seit knapp einem Monat amtierende Trainer Fassotte: "Das Spiel hat uns mental geholfen. Nicht vom Ergebnis her, aber von der Einstellung und vom Einsatz her." Sein Team stellte er auf einen Gegner ein, der "uns pressen, aber auch Momente mit dem Ball geben wird."

Austria mit Vorteil und Ambitionen

Die Bundesliga-Tabellenführerin Austria will ihren 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen, wo Almedina Sisic in der 86. Minute traf. Trainer Stefan Kenesei betonte: "Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Ballbesitzphasen verlängern." Auf Schlüsselspielerin Elisa Pfattner muss die Austria verzichten - sie fällt nach einer Wadenbein-Operation bis 2026 aus.

Optimismus bei den Veilchen

Trotz dieser Ausfälle ist der Optimismus groß, bei der ersten Europacup-Teilnahme ins Viertelfinale einzuziehen. Kenesei sagte: "Von der Klarheit im Strafraum waren wir besser als Anderlecht, das wollen wir auch zu Hause so umsetzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir neuerlich ein gutes Ergebnis erzielen werden."