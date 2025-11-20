TV-Beben! Streaming-Riese sichert sich Champions-League-Rechte

Für alle Fußball-Fans wird sich ab der Saison 2027 einiges ändern, wenn man die Champions League sehen möchte.

Die Fernsehrechte für die Champions League ab der Saison 2027/28 bis 2030/31 sind vergeben. Laut einem Bericht der BILD haben sich zwei Streaming-Giganten die Rechte für Deutschland und Großbritannien gesichert.

Laut dem Bericht wird zukünftig Paramount+ der neue Champions-League-Sender sein. Der Bezahl-Sender kostet derzeit 5,99 Euro pro Monat, eine Preiserhöhung ist allerdings auch nicht ausgeschlossen.

Paramount wird alle Spiele mit Ausnahme des Top-Spiels am Mittwoch zeigen. Diese eine Partie geht an Streaming-Gigant Amazon. Ähnlich mussten auch derzeit die heimischen Fußballfans zwischen Sky und Canal+ wechseln.

© Getty

DAZN & Sky ausgestochen

DAZN und Sky haben laut dem Bericht zukünftig keine Spiele der Königsklasse mehr. Ob dieses TV-Beben auch Österreich erreicht ist noch nicht bekannt. Die Rechte für den heimsichen Markt werden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben.

Doch nicht nur der deutschsprachige Raum ist vom Paramount-Vorstoß betroffen. Auch in Großbritannien hat der Streaming-Gigant die Rechte vom bisherigen Champions-League-Sender TNT weggeschnappt.

Der Schritt ist der nächste Streaming-Vorstoß in die Live-Berichterstattung. Amazon hat bereits mindestens ein NFL-Spiel pro Woche und zeigt seit dieser Saison auch NBA-Spiele, und auch Netflix zeigte bereits mehrere Kampfsport-Events und auch die Weihnachtsspiele der NFL. Jetzt wird auch König Fußball endgültig erobert, denn Amazon konnte schon vereinzelt Champions-League-Spiele übertragen und überzeugte dort stets mit Top-Experten vor der Kamera.